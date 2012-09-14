Кабмин создал комиссии, которые разберутся с документами военных-чернобыльцев

Недавно были созданы комиссии во всех областях, которые будут индивидуально разбираться со всеми военнослужащими, которые были на чернобыльской станции и не имеют тех или иных документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины — министр социальной политики Украины Сергей Тигипко сказал в четверг на пресс-конференции в Донецке.

По его словам, уже принято решение Кабинета министров и созданы комиссии, которые носят отраслевой характер, то есть, есть комиссии в МВД, Министерстве обороны, Службе безопасности Украины, МЧС.

Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что сегодня формируются и такие же специальные комиссии по гражданским лицам – участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. «Мы заканчиваем сейчас формирование комиссии по гражданским лицам. Там немного сложнее, потому что у военных практически у всех есть архивы, и проблема только в том, как найти эту информацию. По гражданским немножко сложнее», - объяснил С.Тигипко.

Он также пообещал, что законные решения судов по чернобыльским пенсиям также будут постепенно выполняться. «Ну и последнее – это решения судов, которые мы намерены постепенно выполнять: закладывать в бюджете определенные суммы и постепенно избавиться от тех решений, которые уже были приняты», - сказал вице-премьер-министр.

По его словам, Кабинет министров «постепенно решает» проблемы с пенсиями ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. «Чернобыльские пенсии в апреле были подняты на 90%. До этого чернобыльские пенсии не поднимались 10 лет. Сегодня осталось несколько проблем, которые мы постепенно решаем», - сказал вице-премьер-министр.

При этом он добавил: «Проблему я понимаю. Потому что, если, скажем, предприятие исчезло и человек находится на минимальной пенсии чернобыльской, а сосед, который был в тех же условиях, и работал на той же работе и получал приблизительно ту же зарплату, получает большую пенсию, конечно же, это разрывает внутренне их очень сильно. Поэтому мы постараемся индивидуальным подходом решить эти вещи».

Однако на вопрос УНИАН, насколько долго придется еще чернобыльцам ждать решения этих проблем, С.Тигипко сказал: «Не знаю».

«Я хочу сказать: сегодня минимальные пенсии чернобыльцев находятся на уровне участников боевых действий. И эти выплаты привязаны к прожиточному минимуму. То есть, они постоянно растут, с ростом инфляции они постоянно растут. Поэтому мы сделали определенные шаги. Но дальнейшее, скажем, увеличение, ну, для нас проблематично», - добавил он.

В то же время С.Тигипко подчеркнул, что чернобыльский закон («О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы»), на который ссылаются ликвидаторы, никто аннулировать не собирается. «Да, чернобыльцы уповают на этот закон. Но у нас есть соглашение. И мы не будем менять это законодательство», - заключил вице-премьер-министр.

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