Пенсионный фонд на "бюджетной игле": доза растет, лечить не планируют...

Пенсионная система в Украине продолжает оставаться одной из наиболее зависимых сфер от государственного бюджета. Госдотации на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда постоянно увеличиваются. Тем не менее, власть продолжает выдавать пенсионерам по дополнительных 100 грн к пенсиям (в последнее время это принято делать по указаниям Президента), хотя и ставит этим под угрозу выплату пенсий в целом. Ведь раздувать до бесконечности дефицит Пенсионного фонда (ПФ) не получится. Либо же госбюджету в конечном счете придется взвалить на себя пенсионное бремя, поскольку увеличивающиеся перечисления в ПФ нивелируют функцию последнего по пенсионному обеспечению граждан. Есть еще один вариант - принять меры для достижения бездотационности фонда. Чего, к слову, правительство так и не достигло с помощью пенсионной реформы.

Дело на миллиарды: дефицит ПФ "стопорит" пенсионную реформу

"Дефицитные" проблемы фонда не позволяют властям ввести в Украине второй уровень пенсионного обеспечения. Данная норма давно заложена в законодательстве, изучены всевозможные мировые практики накопительного пенсионного страхования, но мешает несбалансированность бюджета фонда, которая, как припоминают эксперты, тянется еще с первых лет независимости.

Несмотря на позитивные тенденции и прогнозы экспертов, сумма дефицита остается довольно высокой. Так, по итогам 2011 года дефицит бюджета фонда составил 17,8 млрд грн. На 2012 год правительство закладывало дефицит в размере 9,5 млрд грн, однако в связи с майскими повышениями пенсий согласно президентским инициативам, он вырос до 15 млрд грн. По итогам первых восьми месяцев текущего года дефицит ПФ уже составил 8 млрд грн.

В то же время эксперты более пессимистически оценивают прогнозы дефицитности бюджета ПФ. «На этот год у нас (дефицит бюджета ПФ - УНИАН) около 20 млрд грн получается. 15 млрд грн - это то, что утверждено бюджетом (ПФ - УНИАН) и порядка 5 млрд грн будут предоставлены Государственным казначейством», - говорит ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

Она прогнозирует, что дефицит в следующем году ниже, чем в текущем году, но, скорее всего, не ниже 10 млрд грн. «Скорее всего, он будет оставаться в двузначных числах», - сказала она.

По словам эксперта, единственный источник финансирования дефицита бюджета фонда - это госбюджет: «ПФ дефицитный уже длительное время, и при повышении расходов (бюджет - УНИАН) фонда будет оставаться дефицитным. Единственный источник покрытия дефицита бюджета ПФ - это социальный трансферт из госбюджета».

Бездефицитность бюджета ПФ, сказала Бетлий, во многом будет зависеть от того, как будут повышаться и пересматриваться пенсии.

Она также отметила, что нельзя переходить на двухуровневую пенсионную систему в год бездефицитности бюджета ПФ. «Солидарный фонд должен быть бездефицитным хотя бы несколько лет и выйти на профицит, чтобы система стабильно работала в последующем, - подчеркнула эксперт.

Круговорот проблем в экономике

Решение проблем ПФ, считает заместитель директора Центра перспективных исследований Максим Борода, лежит на сегодня в экономической плоскости. «Ведь проблема ПФ не столько в расходах, сколько в недопоступлениях», - отметил эксперт. Он считает, что снижение ставки единого социального взноса в конечном счете принесет пользу — количество предприятий, которые начнут платить заработные платы «по-белому» вырастет. По его мнению, при снижении ставки соцвзноса предприятиям будет выгоднее уплатить взнос, чем рисковать, уходя в "тень".

В то же время, снижение ставки соцвзноса чревато для предпринимателей введением компенсатора, предлагаемого Госналогслужбой, - налога с оборота в размере 2,5%.

В конце концов, к решению проблемы дефицита бюджета ПФ Украину сможет подтолкнуть Международный валютный фонд, который в прошлом году настаивал на повышении пенсионного возраста для женщин. А заодно у МВФ, возможно, получится остановить экономические слабо обоснованные идеи Президента повышать пенсии перед выборами. И хотя ранее правительство декларировало, что ресурсы для наполнения и госбюджета и бюджета ПФ находятся в заработных платах «в конвертах» (около 150 млрд грн) — «вынимать» деньги из тени не спешит. А для того, чтобы бизнес добровольно отказался от «конвертов», в первую очередь, необходимо снизить давление на фонд оплаты труда. Что также, пока, никто реализовывать не торопится.

Расходы Пенсионного фонда: отделить "зерна от плевел"

Ожидать улучшения ситуации с дефицитностью ПФ в следующем году пока, увы, не приходится. Премьер-министр Николай Азаров заявил, что в 2013 году на перерасчет пенсий гражданам, вышедшим на пенсию до 2008 года, в проекте госбюджета заложено 23 млрд грн, при этом он не уточнил, скольких пенсионеров это коснется (напомним, на осовременивание пенсий до 2008 года в мае т.г. было запланировано 7,5 млрд грн.)

Максим Борода считает, что функции осовременивания пенсий должны быть возложены исключительно на ПФ, а не на госбюджет. «Мое мнение — это все-таки расходы, которые свойственны ПФ. Это не специальные пенсии, или льготные пенсии разным категориям — служащим, «чернобыльцам» - такие расходы не являются частью системы пенсионного страхования... А вот суть перерасчета пенсий - в приведении пенсий к существующим реалиям (на ПФ — УНИАН)», - отметил эксперт.

Речь идет о том, что, согласно формуле начисления, не все пенсионеры «дотягивают» до минимальной пенсии. И эту разницу до законодательно гарантированного минимума доплачивает ПФ. По данным вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея Тигипко, в 2011 году ПФ направил на такие доплаты 25 млрд грн. Напомним, сумма расходов бюджета ПФ по итогам 2011 года превысила 210 млрд грн, из них за счет госбюджета — 46,4 млрд грн. А по данным председателя ПФ Бориса Зайчука, 30% поступлений в бюджет фонда — это дотации из госбюджета.

Сам Тигипко ранее уже предлагал передать несвойственные функции ПФ госбюджету, однако реакции не последовало. Верховная Рада также рекомендовала правительству освободить солидарную систему пенсионного страхования от несвойственных для нее расходов - с аналогичным малоутешительным результатом.

К слову, при озвучивании макропоказателей, заложенных в проекте госбюджета-2013, правительство не уточнило показатели бюджета ПФ. А сам проект закона с беспрецедентной скоростью (в течение 2-х дней) был изучен бюджетным комитетом, раскритикован и возвращен профильным комитетом парламента правительству на доработку. Так что, возможность узнать цифры на будущий год отодвинулась на неопределенно далекое время. Еще одна "удивительность", будоражащая здравый смысл, - за неделю до представления проекта бюджета на следующий год Тигипко отказался отвечать на вопрос о показателях доходов/расходов бюджета ПФ. Удивляет это потому, что профильный министр, получается, или не знает проблемные показатели своего ведомства, или же ситуация настолько плохая, что он пытается как можно на более дальнюю перспективу (до после выборов?) отодвинуть озвучивание "плохих новостей". Плюс к этому, заставляет задумываться и более глобальная "удивительность" - почему все из года в год вольно или невольно мирятся с дефицитностью ПФ? Кому, почему и сколько долго будет выгодна брешь в бюджете Пенсионного фонда? И если дефицит пенсионного фонда - это объективная реальность, с ним вполне можно жить (как с некоей нестрашной хронической хворью) и сокращать его не планируется, то зачем тогда время от времени пугать пенсионеров словами "дырка в бюджете ПФ"?

Ну и наконец, усугубление проблем с бюджетом ПФ станет плохим «подарком» (или уроком) для правительства к первой годовщине пенсионной реформы, которая, напомним, стартовала 1 октября прошлого года.

Юлия Инденко (УНИАН)