В Украине зафиксирован самый высокий миграционный прирост населения за последние шесть лет

Численность населения Украины за июль сократилась на 36 тысяч 683 человека (0,08%) и по состоянию на 1 августа составляет 45 млн 560 тыс. 272 человек, сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, за первые 2012 года Украина достигла наиболее высокого с 2006 года показателя рождаемости — 298 330 человек (в январе-июле 2011 года - 279 259 тыс. человек).

Одновременно показатель смертности в январе-июле 2012 года составил 395 628 человек, что также является одним из наиболее низких показателей за последние шесть лет (в январе-июле 2011 года смертность составляла 397 533 человек, в январе-июле 2010 г. - 408 941 человек).

В первые семь месяцев текущего года в Украине зафиксировано существенное увеличение численности населения за счет мигрантов - на 23 933 человека. Это наиболее высокий показатель прироста населения за счет мигрантов, зафиксированный в последние 6 лет (так, против аналогичного периода 2011 года эта цифра выросла в 2,5 раза. За аналогичные периоды последних пяти лет, цифра миграционного прироста колебалась в переделах 8,3-9,7 тыс. человек. В первые семь месяцев 2006 года показатель миграционного прироста составлял 6,6 тыс. человек).

Как сообщал УНИАН, в 2011 году численность населения Украины сократилась на 0,3% по сравнению с 2010 годом и на 1 января 2012 года составила 45,63 млн человек.

Правительство планировало в 2011 году провести перепись населения, однако перенесло его на начало 2013 года.

Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения Украины составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51,7 млн человек.