Янукович утверждает, что многие украинцы возвращаются с заработков домой

Президент Украины Виктор Янукович утверждает, что сегодня многие украинцы возвращаются с заработков за границей домой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с активом Одесской области.

«Кстати, к нам сейчас очень много граждан возвращается из-за рубежа. Поехали на заработки», - отметил В.Янукович.

Он считает, что в связи с этим сегодня нужно думать о создании новых рабочих мест. По его словам, нужно развивать программу «Доступное жилье», поскольку именно строительная отрасль может обеспечить новые рабочие места.

Кроме того, Президент высказался за необходимость продолжения строительства дорог, в том числе магистральных. «Мы, условно говоря, до центра Украины дотянули дороги с Запада, с Европы. Сейчас нам нужно идти до Востока и соединится с Россией», - сказал В.Янукович, отметив, что сейчас с россиянами обсуждается вопрос о совместном строительстве дорог.

Также, по словам Президента, нужно продолжать инфраструктурные проекты, которые активно развивались во время подготовки к финальной части Европейского чемпионата по футболу в Украине и Польше. «Сейчас Евро-2012 не стало, что же нам делать, чтобы стимулировать сегодня внутренний рынок? Как его нужно стимулировать?», - спросил В.Янукович, высказав мнение, что нужно вкладывать инвестиции, и в первую очередь, в строительную отрасль.