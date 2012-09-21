Азаров: нужно освободить от налогов направляемую на соцпроекты часть прибыли предприятий

Премьер-министр Николай Азаров считает необходимым освободить от налогов часть прибыли предприятий, которая направляется на социальные проекты.

Как передает корреспондент УНИАН об этом он заявил на брифинге после церемонии открытия тепличного комплекса DF Agro в селе Синьков (Тернопольская область).

"Я за это, потому что в принципе мы напрямую из бюджета, например, финансируем строительство больницы, а если это будет делать через такой механизм сам собственник, то это прекрасно. По большому счету важно, чтобы больница появилась и совсем не важно, каким образом и за счет чего она построена", - сказал Н.Азаров.

При этом он не уточнил, будет ли правительство инициировать подобные изменения в Налоговом кодексе. Глава правительства подчеркнул важность социальной ответственности бизнеса и строительства социальных объектов на основе частно-государственного партнерства.

Как сообщал УНИАН, в средине апреля Верховная Рада по инициативе правительства внесла изменения в госбюджет на 2012 год, увеличив доходы на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности.

Кроме того, изменения в бюджет увеличивали финансирование Министерства социальной политики в 2012 году на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основная часть этих средств (6,96 млрд грн) предназначалась Пенсионному фонду на выплаты пенсий и надбавок.