Италия, Чехия и Великобритания наиболее проблемные страны для выдачи виз украинцам

Италия, Чешская Республика и Великобритания являются наиболее проблемными странами относительно выдачи виз украинцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве руководитель Общественной инициативы «Европа без барьеров» Ирина Сушко, ссылаясь на результаты независимого мониторинга визовой практики стран ЕС и Шенгена.

По словам И.Сушко, эксперты сгруппировали консульские службы стран ЕС в четыре условные группы.

«Согласно мониторингу, «дружественной» является консульская практика Венгрии, Польши, Словакии и Эстонии; «нейтральной» - Латвии, Литвы, Испании, Финляндии, Швеции, Австрии, Португалии, Дании; «контрастной» является визовая практика таких стран как Германия, Франция, Бельгия, Финляндия, Греция, Словения, Нидерланды и «проблемной» является визовая практика Италии, Чешской Республики и Великобритании», - сказала И.Сушко.

Она отметила, что практика консульства Италии вызывает обеспокоенность, поскольку совокупность времени и усилий, необходимых для получения итальянской визы, является самой высокой.

Также эксперты выразили обеспокоенность по поводу политики Великобритании. По словам И.Сушко, это государство «избегает системных шагов в направлении упрощения визовых требований и проводит наиболее закрытую и непрозрачную визовую политику среди стран-членов ЕС».

Эксперты также определили «Лидеров прогресса» и «Лидеров обеспокоенности». По словам И.Сушко, в последнее время самое позитивное движение в сторону более дружественных стандартов консульской практики продемонстрировали консульские службы Испании и Греции.

«В результате позитивных изменений из нижней части рейтинга эти страны переместились к «нейтральным» и «контрастным» консульским службам, и имеют потенциал перехода в категорию «дружественных». В частности, эксперты отметили значительное увеличение количества выдачи виз консульством Испании, а также резкое сокращение уровня отказов в консульствах Греции», - сказала И.Сушко.

Среди «лидеров обеспокоенности» есть, в частности, Чешская Республика, которая проводит визовую практику, нетипичную для стран Центрально-восточной Европы: в первую очередь, это касается неестественно низкой доли виз с длительным сроком действия, относительно высокого уровня отказов.

По словам И.Сушко, активисты инициативы «Европа без барьеров» опросили 1380 респондентов в Киеве и 900 - в других городах Украины, которые подавали документы на получение виз в 23 консульских службы стран-членов ЕС.

В свою очередь, ведущий эксперт ГИ «Европа без барьеров» Александр Сушко отметил, что, согласно результатам исследования, количество выданных украинцам как многократных, так и долго- (средне-) срочных виз из года в год медленно растет. Так, в этом году впервые количество виз категории 365+ (то есть, преимущественно со сроком действия 2, 3 или 5 лет) вышли за пределы статистической погрешности, и в настоящее время составляют 3,7% (летом 2011 г. - 0,4%).

И.Сушко заметила, что при сопоставлении количества многократных и долгосрочных виз оказалось, что около четверти многократных виз имеет короткий срок действия (до трех месяцев), что существенно снижает объективную стоимость таких виз для заявителей и противоречит статье Визового кодекса ЕС, согласно которой многократные визы выдаются на «срок действия от шести месяцев до полугода».

Наименьшее количество многократных виз (12,5%) эксперты «Европы без барьеров» зафиксировали при исследовании визовой практики Италии, что очевидно не соответствует уровню интенсивности поездок граждан Украины у эту страну. Кроме того, по данным исследования, долгосрочные визы со сроком действия свыше 6 месяцев реже всего выдают консульства Дании, Греции, Финляндии, Испании и Словении.