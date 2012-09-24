Еврокомиссия готовит претензии к странам ЕС, несправедливым к украинцам в визовых вопросах

Брюссель. Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявляет, что Европейская комиссия готовит претензии к странам-членам ЕС, которые несправедливо относятся к украинцам в визовых вопросах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил в понедельник журналистам после встречи с комиссаром ЕС по вопросам внутренних дел Сесилией Мальмстрем.

“Сегодня украинская власть предоставляет всю абсолютно информацию о несправедливом отношении разных стран ЕС к нашим гражданам относительно получения виз. Эта информация вся обобщается, и сегодня даже доходит до того, что будут готовиться определенные претензии со стороны Еврокомиссии к этим странам”, - сказал В.Хорошковский.

Он отметил, что Еврокомиссия может инициировать определенные санкции к странам, которые несправедливо относятся к украинцам, в том числе обращаться в Европейский суд.

“Для нас это было важно услышать, потому что мы хотим справедливого отношения к нашим гражданам, и задача правительства постоянно держать руку на пульсе в этом вопросе”, - отметил украинский первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Италия, Чешская Республика и Великобритания являются наиболее проблемными странами относительно выдачи виз украинцам. Об этом сообщила 24 сентября руководитель Общественной инициативы «Европа без барьеров» Ирина Сушко, ссылаясь на результаты независимого мониторинга визовой практики стран ЕС и Шенгена.

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Хорошковский надеется, что ВР одобрит закон о биометрических паспортах еще до выборов

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский надеется, что Верховная Рада одобрит закон о биометрических паспортах еще до выборов. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

“Мы заверили в том, что попытаемся использовать два дня, которые остались в работе сессии этого парламента, для того, чтобы это законодательство все-таки было одобрено, чтобы мы смогли закрыть эту часть обязательств перед Еврокомиссией”, - сказал В.Хорошковский.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос дальнейшей либерализации визового режима. При этом, по его словам, был отмечен “большой прогресс и большие достижения Украины в этом вопросе”.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС одобрили План действий по либерализации визового режима в декабре 2010 года. Этот план предусматривает одобрение Украиной ряда законодательных актов, а также их имплементацию. По итогам реализации Плана действий предусматривается внедрение безвизового режима для Украины на краткосрочные поездки.