Предприятия-должники в январе-августе погасили долги по зарплате на 373,6 млн грн

Предприятия-должники в январе-августе 2012 года погасили задолженность по заработной плате на сумму 373,6 млн грн перед 156,3 тыс. работников, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по вопросам труда.

«По требованию государственных инспекторов труда предприятия-должники погасили задолженность по выплате заработной платы на сумму 373,6 млн грн, то есть предприятия полностью или частично рассчитались с 156,3 тыс. работников», - отметил первый заместитель председателя Гоструда Валерий Яцкин.

Инспекция в январе-августе т.г. осуществила 3,4 тыс. проверок на 2,5 тыс. предприятиях-должниках по выплате заработной платы. По результатам проверок передано в суд более 2 тыс. протоколов об административных правонарушениях, вынесено 785 постановлений за невыполнение требований Гоструда.

Всего к административной ответственности привлечено 2,8 тыс. должностных лиц предприятий-должников. Общая сумма наложенных судами и госинспекторами штрафных санкций составляет 1,38 млн грн.

В ходе проверок предприятий-должников по выплате заработной платы внесено 1,3 тыс. представлений владельцам о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, а также 1,3 тыс. материалов проверок переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении нарушителей трудового законодательства к уголовной ответственности.