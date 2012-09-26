Журавский предлагает Раде отменить решение по голосованию за его законопроект о криминализации клеветы

Народный депутат от Партии регионов Виталий Журавский зарегистрировал проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Как сообщается на сайте ВР, в частности, соответствующий проект «Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины по усилению ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека" был зарегистрирован 25 сентября.

«Взвесив все обстоятельства и, исходя из государственных интересов, я принял решение отзывать свой законопроект. Я понимаю, что накануне выборов в Верховную Раду любая инициатива будет восприниматься, по меньшей мере, с опаской и недоверием», – заявил В.Журавский, слова которого цитирует пресс-служба Партии регионов.

Он подчеркнул, что надеется на поддержку этого постановления со стороны парламента.

В то же время, по словам депутата, он остается на тех же политических позициях, и считает давно назревшей необходимость усиления ответственности за клевету.

«Я решил на сегодняшний день снять этот вопрос юридически, но не политически. Я остаюсь на тех же политических позициях и убеждениях: в обществе давно назрела необходимость усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство каждого человека, а не только политика», – сказал В.Журавский

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения.

Этот проект закона вызвал волну возмущения в Украине, а также критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента.

Справка УНИАН:Закон «Про Регламент Верховної Ради» регламентирует:

Стаття 104. Відкликання законопроектів:

1. Законопроект може бути відкликаний суб'єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс, до включення такого законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради.

2. Законопроект, включений до порядку денного сесії Верховної Ради, до його прийняття Верховною Радою в першому читанні за основу може бути відкликаний за рішенням Верховної Ради і знятий з розгляду.

3. Порушення питання про відкликання законопроекту здійснюється шляхом подання письмової заяви ініціатором внесення - суб'єктом права законодавчої ініціативи на ім'я Голови Верховної Ради України.

4. Відкликаний законопроект знімається з розгляду із відповідним зазначенням про це в базі даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.

Стаття 105. Визнання законопроектів відкликаними

1. Законопроекти, внесені та не прийняті до закінчення строку повноважень Верховної Ради відповідного скликання в першому читанні, вважаються відкликаними.

2. Законопроект вважається відкликаним, якщо до його прийняття в першому читанні повноваження народного депутата - ініціатора його внесення достроково припинено.

3. Законопроект, внесений Президентом України або Кабінетом Міністрів України, вважається відкликаним, якщо до його прийняття в першому читанні за основу повноваження Президента України або Кабінету Міністрів України були припинені. Такий законопроект знімається з розгляду із відповідним зазначенням про це в базі даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради."