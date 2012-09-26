Греция парализована всеобщей забастовкой. Полиция усиливает меры безопасности

В Греции началась всеобщая 24-часовая забастовка против мер экономии.

Как передает РИА «Новости», забастовка затронула транспорт и музеи, однако путешествующие самолетом туристы не застрянут в стране до окончания стачки, свидетельствуют объявления профсоюзов о проходящей стачке.

Забастовка против мер экономии, принимаемых греческим правительством, началась утром как в государственном, так и в частном секторе. В частности, бастуют авиадиспетчеры, которые не будут работать с 10 до 13 часов по местному времени. Как свидетельствует информация международного аэропорта "Элефтериос Венизелос", отменено 15 прибывающих и 15 улетающих рейсов, в основном местных, тогда как в прошлые забастовки число отмененных рейсов доходило до сотен.

Суточную забастовку объявили работники железных дорог и пассажирских судов, что на сутки прекратило железнодорожное и паромное сообщение. В Афинах городской транспорт, включая метро, автобусы и троллейбусы, ходит только с 9 до 21 часа по местному времени. До полуночи будут действовать только линии трамвая, соединяющие центр города и приморские южные районы.

Также по всей стране будут закрыты музеи и археологические памятники, которые вновь откроются завтра.

В центре Афин намечены несколько крупных демонстраций. Полиция усилила меры безопасности и опасается беспорядков. Однако в ходе забастовок прошлых лет, которые неоднократно сопровождались столкновениями, туристы не оказывались в числе пострадавших.

В Греции сегодня закрыты также государственные учреждения, многие магазины, а также банки и университеты, на работу не вышли нотариусы и метеорологи, а СМИ на 4 часа прекращают выпуски новостей.

Протестующие требуют отмены готовящихся мер по сокращению расходов госсектора, которое, как ожидается, составит до 12 млрд евро (более 5% ВВП страны) в ближайшие два года. Новый раунд "затягивания поясов" необходим для того, чтобы страна уложилась в график сокращения бюджетного дефицита, согласованный с международными кредиторами из ЕС и МВФ. Кредиторы заявляют, что Греция, где за последний год сменилось четыре Кабинета министров, получит следующий 31-миллиардный транш поддержки только после сокращения расходов. Страна оказалась зависимой от внешней помощи в 2010 году, когда из-за долгового кризиса лишилась возможности финансировать свои обязательства.