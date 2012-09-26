Кабмин перенес рабочий день с 31 на 29 декабря

Кабинет министров Украины перенес рабочий день с понедельника, 31 декабря, на субботу, 29 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, соответствующие изменения правительство сегодня внесло в свое распоряжение от 28 ноября 2011 года № 1210.

В частности, принятым актом рекомендуется перенести в 2012 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочий день с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

В то же время эти рекомендации не касаются органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

В Минсоцполитики убеждены, что предложенное перенесение рабочих дней позволит рационально использовать рабочее время и создаст более благоприятные условия для празднования в 2013 году 1 января – Нового года.