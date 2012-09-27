Число безработных во Франции превысило отметку в 3 млн человек впервые с 1999 года

Число безработных во Франции впервые с 1999 года превысило психологически важную отметку в 3 млн человек, сообщает министерство труда.

К концу августа на бирже труда зарегистрировались 3 млн 11 тысяч человек, что составляет почти 10% от экономически активного населения страны.

«Только за последний месяц ряды ищущих работу пополнили 23,9 тысяч французов», – говорится в заявлении ведомства.

«Это очень печальное известие», – прокомментировал ситуацию с безработицей французский министр труда Мишель Сапен.

При этом он возложил всю ответственность за происходящее в социальной сфере на правительство, работавшее при бывшем президенте Никола Саркози, передает ИТАР-ТАСС.