Число безработных во Франции превысило отметку в 3 млн человек впервые с 1999 года
09:21, 27 сентября 2012Соцполитика
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Число безработных во Франции впервые с 1999 года превысило психологически важную отметку в 3 млн человек, сообщает министерство труда.
К концу августа на бирже труда зарегистрировались 3 млн 11 тысяч человек, что составляет почти 10% от экономически активного населения страны.
«Только за последний месяц ряды ищущих работу пополнили 23,9 тысяч французов», – говорится в заявлении ведомства.
«Это очень печальное известие», – прокомментировал ситуацию с безработицей французский министр труда Мишель Сапен.
При этом он возложил всю ответственность за происходящее в социальной сфере на правительство, работавшее при бывшем президенте Никола Саркози, передает ИТАР-ТАСС.
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