Пенсионный фонд до конца сентября завершит разработку «личного кабинета» на своем сайте

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) до конца сентября завершит разработку «личного кабинета» на своем сайте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время конференции сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

«На базе этого офиса человек сможет видеть взносы в Пенсионный фонд, сможет сам сделать расчет своей будущей пенсии, посмотреть все информационные материалы», - сказал С.Тигипко.

По его словам, данный сервис планируется расширить в дальнейшем, чтобы через него граждане могли получать все социальные услуги и субсидии. Данный проект разрабатывается совместно с Всемирным банком, и его введение запланировано на 2013 год.

Таким образом, как отметил С.Тигипко, в 2013 году планируется введение электронной социальной карты гражданина. Однако, по его словам, введение данной системы будет зависеть от «проникновения Интернета».

С.Тигипко также отметил, что на сегодня в Украине почти 18 млн граждан пользуются Интернетом. Кроме того, 13 млн украинцев пользуются социальными сетями. За последние годы Интернетом начали пользоваться около 1 млн пенсионеров.