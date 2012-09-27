Админуслуги в электронной форме начнут предоставлять в 2014 году

В 2014 году государственные услуги населению начнут предоставлять в электронном формате.

Об этом вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко сообщил во время выступления на конференции «Украина: побеждать благодаря информационным технологиям» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко, по его словам, уже разработан единый сайт предоставления административных услуг.

«Уже в 2014 году административные услуги населению начнут предоставлять в электронной форме - начиная от выдачи свидетельства о рождении и заканчивая выдачей свидетельства о смерти», - сказал он.

По его словам, некоторые регионы Украины уже ведут работу по созданию электронных офисов для предоставления административных услуг по принципу «единого окна».

Политик также сообщил, что Министерство социальной политики завершает реализацию Совместного со Всемирным банком проекта по совершенствованию системы предоставления социальной помощи, в рамках которого будет создана информационно-аналитическая система социальной защиты населения. Она станет базой данных всех получателей социальной помощи, социальных услуг и льгот. На основе этой базы данных в будущем будет внедрена социальная карточка.

С.Тигипко также отметил необходимость упрощения коммуникаций между разными органами власти с помощью электронной системы, что будет способствовать ликвидации бумажного документооборота.