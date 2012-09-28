Зарплатой чернобыльцев в 1986-1990 годах займется спецкомиссия

Правительство поручило создать комиссию, которая будет определять данные о зарплате чернобыльцев в 1986-1990 годах.

Кабинет министров принял Постановление от 26 сентября 2012 г. №886 «О комиссиях по определению данных о заработной плате работников за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах», сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В месячный срок Министерству социальной политики поручено создать комиссию по определению данных о заработной плате работников за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, такие же региональные комиссии должны создать Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации.

Постановлением утверждается Типовое положение о таких комиссиях. В частности, региональная комиссия будет рассматривать письменные заявления граждан Украины из числа инвалидов в результате увечья или заболевания (категория 1) и лиц, которые потеряли кормильца в результате Чернобыльской катастрофы о выдаче справки о заработной плате, полученной за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, в случае, когда предприятие, учреждение или организация ликвидировано без правопреемника.

По результатам обработки поданных заявителем документов региональная комиссия в месячный срок с даты регистрации заявления принимает решение о достаточности оснований для выдачи справки о заработной плате. По желанию заявителя он может быть приглашен на заседание региональной комиссии. Решение региональной комиссии оформляется протоколом, который подписывается ее председателем и присутствующими на заседании членами.

При отсутствии оснований для выдачи справки о заработной плате копия решения региональной комиссии в недельный срок направляется заявителю с указанием причин отказа. Если заявитель не согласен с таким решением, он может подать соответствующее заявление в центральную комиссию. В случае неудовлетворения решением последний заявитель имеет право обратиться в суд.

Напомним, что 24 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета Министров Украины поручил вице-премьер-министру - министру социальной политики Сергею Тигипко подготовить конкретные решения по обеспечению справедливого подхода к осовремениванию выплат людям, которые непосредственно работали в зоне стихийного бедствия.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября с.г. в Донецке С.Тигипко сообщил, что Кабинет министров «постепенно решает» проблемы с пенсиями ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

«Чернобыльские пенсии в апреле были подняты на 90%. До этого чернобыльские пенсии не поднимались 10 лет. Сегодня осталось несколько проблем, которые мы постепенно решаем», - сказал вице-премьер-министр.

При этом он добавил: «Проблему я понимаю. Потому что, если, скажем, предприятие исчезло и человек находится на минимальной пенсии чернобыльской, а сосед, который был в тех же условиях, и работал на той же работе и получал приблизительно ту же зарплату, получает большую пенсию, конечно же, это разрывает внутренне их очень сильно. Поэтому мы постараемся индивидуальным подходом решить эти вещи».

С.Тигипко объяснил, что «недавно были созданы комиссии во всех областях и обучены члены этих комиссий, которые будут индивидуально разбираться со всеми военнослужащими, которые были на чернобыльской станции и которые не имеют тех, или иных документов».

По его словам, уже принято решение Кабинета министров и созданы комиссии, которые носят отраслевой характер, то есть, есть комиссии в МВД, Министерстве обороны, Службе безопасности Украины, МЧС.

Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что сегодня формируются и такие же специальные комиссии по гражданским лицам – участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. «Мы заканчиваем сейчас формирование комиссии по гражданским лицам. Там немного сложнее, потому что у военных практически у всех есть архивы, и проблема только в том, как найти эту информацию. По гражданским немного сложнее», - объяснил С.Тигипко.

Он также пообещал, что законные решения судов по чернобыльским пенсиям также будут постепенно выполняться. «Ну и последнее – это решения судов, которые мы намерены постепенно выполнять: закладывать в бюджете определенные суммы и постепенно избавиться от тех решений, которые уже были приняты», - сказал вице-премьер-министр.

Однако на вопрос УНИАН, насколько долго придется еще чернобыльцам ждать решения этих проблем, С.Тигипко сказал: «Не знаю».