Пенсионная реформа не оправдала себя - эксперт

Пенсионная реформа на сегодня, через год после ее введения, фактически не дала никаких результатов и полностью дискредитирована.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время пресс-конференции выразил эксперт по социальным вопросам Павел Розенко.

«Нам было обещано, что в 2012 году Пенсионный фонд Украины станет бездефицитным», - сказал он и добавил, что в прошлом году дефицит бюджета Пенсионного фонда вместе с государственными дотациями составил 57 млрд грн, а в этом году возрос до 65 млрд.

П.Розенко отметил, что количество пенсионеров в Украине сейчас приближается к 14 млн человек, четвертая часть из которых работают. «Правительство нам показывало на самом деле плохие цифры, что при 14 миллионах людей, которые платят страховые взносы, мы имеем 14 миллионов пенсионеров», - сказал эксперт.

Он выразил убеждение, что пенсионная реформа не удалась, потому что «кто-то сделал ставку на эту цифру», хотя в действительности в Украине на сегодня не 14, а около 20 миллионов работающих людей, а 14 миллионов – это те, кто платит взносы. «Практически 6 миллионов людей сегодня работают, получают средства, но не имеет никаких взносов в Пенсионный фонд Украины», - сказал П.Розенко, добавив, что это означает высокий уровень «тенизации» экономики.

Эксперт также отметил, что минимальный размер пенсии на сегодня формально отвечает нынешней потребительской корзине. «Но эта потребительская корзина, на базе которой сегодня рассчитывается минимальный размер пенсии, утверждалась в 2000 году и сегодня ее состав и структура не отвечает реалиям жизни», - констатировал П.Розенко и добавил, что пересмотр потребительской корзины должен происходить каждые 5 лет, однако в 2010 году пересмотр не производился.

В то же время, по мнению эксперта, сейчас без потерь для экономики потребительскую корзину можно увеличить на 30-50%.

Кроме того, П.Розенко выразил убеждение, что в Украине сегодня существуют две разные пенсионные системы: для рядовых людей, пенсия которых составляет 45-50% от их заработной платы, и для чиновников – 80% от зарплаты. В частности, он привел пример, что средняя пенсия рядового человека составляет сейчас около 1300 грн, военнослужащего – 2 тыс. грн, чернобыльца – 3 тыс. грн, таможенника – 4,5 тыс. грн, прокурора – 6,5 тыс. грн, судьи – 7,5 тыс. грн, депутата – 15,5 тыс. грн.

«Возникает вопрос: для кого была проведена пенсионная реформа? Очевидно, что для судей, прокуроров и народных депутатов Украины», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, по закону о государственном бюджете на 2012 год, прожиточный минимум с 1 октября 2012 года устанавливается на уровне 1060 грн. С 1 декабря он будет повышен до 1095 грн.

Законом также установлена на 1 октября 2012 года минимальная зарплата в месячном размере - 1118 грн. С 1 декабря размер минимальной зарплаты будет повышен до 1134 грн; в почасовом размере: с 1 октября минимальная зарплата будет составлять 6,7 грн, с 1 декабря - 6,8 грн. Размер минимальной пенсии с 1 октября будет составлять 856 грн.

Справка УНИАН. 1 октября 2011 года в Украине вступил в силу Закон "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", принятый парламентом 8 июля 2011 года.

В частности, данным законом установлен единый для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию – в 60 лет. До этого женщины имели право выходить на пенсию в 55 лет.