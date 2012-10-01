В августе уровень безработицы в ЕС не изменился, и составил 11,4%

Брюссель. В августе 2012 года уровень безработицы в еврозоне с учетом поправки на сезонность не изменился по сравнению с июлем, и составил 11,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростата.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в августе также не изменился по сравнению с июлем, и составил 10,5%.

В августе 2012 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Австрии (4,5%), Люксембурге (5,2%), Нидерландах (5,3%) и Германии (5,5%).

Самый высокий уровень безработицы в августе 2012 г. наблюдался в Испании (25,1%) и Греции (24,4% в июне 2012).

По данным Евростата, в целом в августе не имели работы 18,196 млн человек в еврозоне и 25,466 млн – в ЕС-27.

В августе 2011 года уровень безработицы в еврозоне составил 10,2%, в ЕС-27 – 9,7%.

В зону евро с января 2011 года входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.