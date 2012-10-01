Украина относится к странам с высоким уровнем старения населения.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины по случаю Международного дня людей преклонного возраста, который отмечается сегодня.

В Минздраве констатируют, что каждый пятый из тех, кому за 60 лет, живет одиноко и каждый десятый не может сам себя обслуживать, то есть нуждается в полной социальной и медицинской поддержке, 5-6% пенсионеров – это люди, прикованные к кровати.

По статистике, каждый человек преклонного возраста имеет 4-5 хронических заболеваний, половина таких людей требуют хотя бы два раза в год курса реабилитационных мероприятий силами поликлиники.

По результатам научных исследований Института геронтологии АМН Украины, одной из важнейших характеристик здоровья людей преклонного возраста является высокий уровень заболеваемости и снижение физических возможностей.

Ведущими «старческими» патологиями остаются заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, опорно-двигательной системы, органов дыхания, злокачественные новообразования. Наряду с ними растет доля таких хронических заболеваний, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, болезни мочеполовой системы, отметили в Минздраве.

«Указанные причины приводят к росту потребностей этой возрастной категории людей в усиленной медико-социальной помощи и определяют весомые и сложные задачи, которые стоят перед практической медициной», - говорится в сообщении.

Среди людей преклонного возраста каждый пятый является ветераном войны. Обеспечение медицинской помощью ветеранов войны, а это в основном люди преклонного возраста, средний возраст которых превышает 80 лет, является чрезвычайно важным, актуальным и одним из приоритетных направлений в деятельности лечебно-профилактических учреждений страны, подчеркнули в министерстве.