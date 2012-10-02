ВР отменила свое решение о принятии в первом чтении законопроекта о клевете

Верховная Рада Украины отменила свое решение об одобрении в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 349 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За это решение голосовали 174 народных депутата из фракции Партии регионов, 56 – из фракции "БЮТ-Батькивщина", 45 – НУ-НС, 23 – КПУ, 20 – фракции Народной партии., 18 – группы «Реформы ради будущего» и 13 – внефракционных.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Вчера, 1 октября, возле Верховной Рады Украины проходила акция журналистов и политиков против принятия закона об усилении ответственности за распространение клеветы.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин предположил, что 2 октября парламент отменит свое решение о принятии в первом чтении законопроекта о введении уголовной ответственности за распространение клеветы.