Уровень безработицы в ЕС достиг максимума за 17 лет

Европейская безработица в августе достигла максимума за 17 лет. По данным статистического управления ЕС, в 27 странах Евросоюза в августе оказалось почти 25,5 млн безработных, на 2 млн больше, чем годом ранее. 11,4% безработных - рекорд с 1995 года, когда экономисты вообще начали отслеживать этот показатель.

Хуже всего себя показала Испания - там сегодня на улице оказалось более 25% трудоспособных кадров. На втором месте - Греция, где без работы остались 24,5% населения.

Европейские компании сейчас откладывают принятие инвестиционных решений и не нанимают новых сотрудников, опасаясь надвигающейся рецессии, мер жесткой бюджетной экономии и замедления роста мировой экономики. Такие экономические перспективы привели к тому, что французские и немецкие компании, включая Deutsche Bank AG, PSA Peugeot Citroen and Air France-KLM Group, сокращают заработные платы, передает newsru.com.

"Рост в зоне евро недостаточен для создания достаточного количества рабочих мест, а уровень безработицы еще не достиг своего пика, - заявлял ранее экономист Standard Chartered Bank Томас Кастерг. - Тревожной тенденцией является то, что число безработных растет в таких странах, как Германия, которые ранее были достаточно защищены".

"Конца ужаса нет и в помине, - сказал старший экономист NG Group в Брюсселе Карстен Бржеск. - Уровни безработицы по-прежнему растут и будут расти в дальнейшем. Это уже не только проблема периферийных стран, поскольку рынки труда в ключевых странах также слабеют".