Процедура прекращения предпринимательской деятельности без наемных работников упрощена

Верховная Рада Украины 2 октября т.г. приняла в целом Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно проведения проверок в связи с прекращением по заявительному принципу предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей, не имеющих наемных работников».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта (11005) проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что документальная внеплановая выездная проверка проводится по сокращенной процедуре для физических лиц-предпринимателей, которые не имеют наемных работников, в случае наличия за два последних календарных года одновременно таких условий: плательщиком налога задекларировано отсутствие доходов от хозяйственной деятельности; плательщик налога не зарегистрирован как плательщик налога на добавленную стоимость; в органах налоговой службы отсутствует налоговая информация относительно использования плательщиком налога наемного труда физических лиц и открытых плательщиком налога счетов в банках и других финансовых учреждениях.