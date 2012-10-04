В России штраф за незаконную миграцию повысят до 10 тыс. долл. Или - 7 лет заключения

Москва. В России штраф за нарушение миграционного законодательства будет повышен до 300 тыс. рублей (около 10 тыс. долл.) или до 7 лет лишения свободы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал сегодня в Москве в ходе заседания президиума правительства РФ.

«Предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение миграционного законодательства и внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ», - сказал Д.Медведев.

Он сообщил, что максимальный штраф будет повышен до 300 тыс. рублей, а максимальный срок лишения свободы – до 5 лет, в случае действия организованной группы лиц наказание может быть до 7 лет лишения свободы.

Премьер сообщил, что действующие законодательство предполагает наложение штрафа на нарушителей миграционного законодательства в размере 5 тыс. руб. (около 160 долл.).

По его словам, количество дел за нарушение миграционных правил растет, нарушителей штрафуют и отпускают.

«Это не имеет никакого смысла. В этом случае нет ни репрессивной составляющей, ни мотивирующей в виде денежного наказания», - подчеркнул Д.Медведев.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля 2012 года директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский сообщил, что Федеральная миграционная служба не будет проводить специальные акции против граждан Украины, которые чаще других нарушают трудовое законодательство РФ.

«Украинцы пользуются тем, что они могут приезжать к нам на 90 суток – они приезжают, работают, не платя налоги, и уезжают. Процент незаконно работающих со стороны Украины гораздо больше», - сказал К.Ромодановский.

«Хорошо это или плохо - покажет время. По крайней мере, мы имеем адекватную рабочую силу, имеем людей, которые знают русский язык, с которыми нам легко общаться, и вы понимаете, что визуально мы их (украинцев) не отличаем, не замечаем. Обращаем мы внимание на другие страны, граждане которых отличаются от коренных жителей России», - добавил он.

По данным Федеральной миграционной службы, количество трудовых мигрантов в России составляет от 4 до 6 млн человек, в частности, из Украины от 1 до 3 млн.

7 мая Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям к ноябрю ввести для гастарбайтеров (трудящихся-мигрантов временно работающих в России) обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.