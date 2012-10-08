Льготы для инвалидов войны I группы распространятся на II-III группы

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный закон, который был принят Верховной Радой 18 сентября, распространяет предусмотренные для инвалидов войны I группы льготы на участников боевых действий, инвалидов войны II-III групп Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Как отметила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова, внесенные изменения касаются 67 тыс. граждан Украины. «67 тысяч участников Великой Отечественной войны, которым сейчас не менее 85 лет, будут иметь право на дополнительные льготы», - подчеркнула она.

По словам И.Акимовой, закон предусматривает повышение пенсий в зависимости от категории - 25, 20, 10 процентов от прожиточного минимума, то есть дополнительно, соответственно, 221 грн, 176,8 грн, 88,4 грн. Другие ключевые льготы - это уменьшение коммунальных платежей для этих категорий ветеранов, их бесплатный проезд в городском транспорте и раз в году - в железнодорожном.

«Еще одна льгота - это увеличение выплат, предусмотренных в связи с празднованием 9 мая», - добавила первый заместитель главы Администрации.

И.Акимова отметила, что реализация положений закона требует дополнительно около 300 млн грн из государственного бюджета.

«Данный закон демонстрирует продолжение заботы власти о ветеранах Великой Отечественной войны», - отметила первый заместитель главы Администрации Президента Украины.