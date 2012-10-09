Поступления в бюджет ПФУ выросли на 10,5%

Поступления в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-сентябре 2012 года выросли на 10,5% - до 162,4 млрд грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Сумма собственных поступлений за отчетный период выросла на 14,1%, до 115 млрд грн.

Расходы на выплату пенсий в январе-сентябре т.г., по оперативным данным, составили 172,2 млрд грн против 158 млрд грн годом ранее.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением пенсионных выплат ряду категорий граждан с мая 2012 года Кабинет министров, при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы — с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.