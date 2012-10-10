Возле Кабмина митинговали чернобыльцы

Возле Кабинета Министров активисты организации «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» провели митинг с требованиями выполнения властью закона «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате чернобыльской катастрофы».

Как передает корреспондент УНИАН, под Домом правительства собралось около 200 митингующих, которые держали плакаты с лозунгами: «Требуем выполнять статьи 50 и 54 чернобыльского закона», «Я сравняю с землей этих эвакуированных с Чернобыльской зоны», на которых был изображен вице-премьер-министр, социальной политики Сергей Тигипко на машине по укладке асфальта.

Митингующие добились встречи с правительственными чиновниками и договорились, что 16 представителей организации будут вести дальнейшие переговоры с Кабмином.

В свою очередь на брифинге в Кабинете Министров президент всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев заявил, что те, кто принимает участие в сегодняшней акции, являются не настоящими чернобыльцами.

«Все эти протестные выступления, к сожалению, хорошо проплачены оппозиционными партиями, в первую очередь Объединенной оппозицией, и их лидеры уже давно находятся на иждивении всей оппозиции», - сказал Ю.Андреев.

Он отметил, что те чернобыльцы, которые через суды добивались выплат пенсий, довольны постановлением правительства о начислении им пенсий по новым нормам.

По словам Ю.Андреева не «удовлетворены только чернобыльцы в кавычках», которые во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС работали «в тылу», на работах по обеспечению, и занимались мародерством.

«Та часть людей, которая сейчас добивается своей справедливости, они должны понимать, что они хотят жить за наш счет. Вот этого не будет. Мы их уже неоднократно об этом предупреждали», - подчеркнул Ю.Андреев.

Он отметил, что «Союз Чернобыль» в пятницу на своем заседании обсудит порядок начисления пенсий чернобыльцам по европейским стандартам.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября С.Тигипко заявил, что Кабинет Министров «постепенно решает» проблемы с пенсиями ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

«Чернобыльские пенсии в апреле были подняты на 90%. До этого чернобыльские пенсии не повышались 10 лет. Сегодня осталось несколько проблем, которые мы постепенно решаем», - сказал вице-премьер-министр.

Он также пообещал, что законные решения судов относительно выплат чернобыльских пенсий тоже постепенно будут выполняться.

В то же время С.Тигипко отметил, что чернобыльский закон («О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате чернобыльской катастрофы»), на который ссылаются ликвидаторы, никто аннулировать не собирается. «Так, чернобыльцы надеются на данный закон. Но у нас есть соглашение. И мы не будем менять это законодательство», - подытожил вице-премьер-министр.