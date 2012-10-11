Безработица в РФ достигла самого низкого показателя с начала века

Официальная безработица в РФ, по последним данным, составляет чуть больше одного миллиона человек. Это самый низкий показатель регистрируемой безработицы в стране за последние 10 лет, сообщил журналистам в четверг глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Юрий Герций, передает РИА «Новости».

"По последним данным, официальная безработица в России составляет один миллион двести тысячи человек. Этот показатель самый низкий с 2001 года", - сказал Герций.

Глава Роструда отметил, что снижение безработицы за неделю произошло в 72 регионах России, еще в семи субъектах РФ ситуация не изменилась. Герций добавил, что общая неофициальная безработица в России составляет 5,4 миллиона человек.

Герций также дал прогноз по уровню официальной безработицы в России до конца года. "Я предполагаю, что к концу 2012 года она (официальная безработица - ред.) будет ниже одного миллиона человек", - заключил глав Роструда.