Число безработных в мире с начала кризиса выросло на 30 миллионов

Количество безработных людей в мире увеличилось с начала финансового кризиса 2008 года на 30 миллионов человек. Такие данные содержатся в докладе Международной организации труда (МОТ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой агентство Франс Пресс.

"Кроме того, приблизительно 40 миллионов человек прекратили поиски работы", - сказал глава МОТ Гай Райдер (Guy Ryder).

По его словам, треть из более чем 200 миллионов безработных по всеми миру - это люди младше 25 лет. При этом особо остро проблема безработицы стоит в странах, правительство которых вынуждено проводить жесткие меры экономии для сокращения дефицита бюджета. Так, безработица в Греции в июле 2012 года выросла до нового рекордного уровня в 25,1% экономически активного населения.

"При этом из тех, кто работает, 900 миллионов мужчин и женщин, зарабатывают меньше 2 долларов в день, что оставляет их за чертой бедности", - добавил Райдер.

Глава МОТ отметил, что данный показатель мог бы быть на 50% ниже, если бы правительства начали активно принимать меры по сокращению уровня безработицы до наступления финансового кризиса.

"В настоящее время появилась острая необходимость пересмотреть сроки достижения бюджетного баланса, учитывая, что теперь решение накопившихся еще до кризиса проблем потребует значительно больше времени, чем ожидалось ранее",- сказал представитель МОТ.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что уровень безработицы в странах с развитой экономикой составляет 7,9% или приблизительно 47,8 миллиона человек, что на 13,1 миллиона больше показателя, зафиксированного к началу финансового кризиса 2008 года.