Кабмин одобрил программу содействия занятости населения до 2017 года

Правительство одобрило программу содействия занятости населения и стимулирование создания новых рабочих мест на период до 2017 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко, сообщила пресс-служба вице-премьера.

По его словам, программа предусматривает 10 основных направлений работы, среди которых: стимулирование создания новых рабочих мест, повышение уровня занятости сельского населения, усиление мотивации к легальной занятости и содействия занятости социально уязвимых категорий населения, особенно молодежи и инвалидов. Также будут приняты меры для повышения мобильности рабочей силы и совершенствования системы регулирования трудовой миграции.

"Мы планируем обеспечить легальным рабочим местом всех людей, которые хотят и могут работать. Кроме того, мы реформируем систему подготовки кадров и создадим стимулы для повышения конкурентоспособности трудоспособного населения. Эта программа будет способствовать не только решению социальных проблем, но и стимулировать экономику», - заявил С.Тигипко.

По словам вице-премьера, ожидается, что в результате реализации программы в 2017 году численность занятого населения увеличится до 21,4 млн. человек, из которых официально трудоустроенными будут почти 17 миллионов.

Таким образом, уже в 2017 году уровень занятости достигнет среднего уровня в странах Европейского Союза.

Кроме того, ожидается, что уровень безработицы в Украине, исчисляемый по методологии МОТ, снизится с 7,9 в 2012 году до 6,3% в 2017, а среди молодежи он составит 13% против нынешних 19%.

«К 2020 году мы должны выйти на 20 млн официально трудоустроенных, и сегодня мы приняли программу, в которой прописано конкретный план действий до 2017 года. Ближе к этой дате мы скорректируем ее», - отметил С.Тигипко.