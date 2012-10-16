В Украине число незанятых граждан сократилось на 110 тыс. человек – до 433,4 тыс.

Количество незанятых граждан, пребывающих на учете в Государственной службе занятости, в сентябре составило 433,3 тыс. человек, сообщили УНИАН в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, по сравнению с январем 2012 года количество безработных уменьшилось на 110,5 тыс. человек. При этом потребность предприятий на замещение вакантных должностей за 9 месяцев выросла на 12,7 тыс. позиций – до 76,6 тысяч с 63,9 тыс. позиций. «Конкурс» на одно рабочее место уменьшился – до 6 человек с 9 человек в начале года.

Как сообщал УНИАН, в январе – сентябре 2011 года на учете в Государственной службе занятости пребывали 1,483 млн незанятых граждан.

15 октября правительство одобрило программу содействия занятости населения и стимулирование создания новых рабочих мест на период до 2017 года. Программа предусматривает 10 основных направлений работы: стимулирование создания новых рабочих мест, повышение уровня занятости сельского населения, усиление мотивации к легальной занятости и содействия занятости социально уязвимых категорий населения, особенно молодежи и инвалидов. Также будут приняты меры для повышения мобильности рабочей силы и совершенствования системы регулирования трудовой миграции.