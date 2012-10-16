СБУ наделена правом принимать решение о запрещении въезда в Украину иностранцам

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, вносятся изменения в Закон “О Службе безопасности Украины”, которыми СБУ предоставляется право принимать решение о запрещении въезда в Украину иностранцу или лицу без гражданства, о сокращении срока временного пребывания иностранца и лица без гражданства на территории Украины, о принудительном возвращении иностранца или лица без гражданства в страну происхождения или третью страну.

Также внесены изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины. Ими предусмотрено, что исковые заявления иностранцев и лиц без гражданства относительно обжалования решений об их принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну, а также исковые заявления центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере миграции, органов охраны государственной границы или Службы безопасности Украины о принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства за пределы территории Украины, подаются в административный суд по местонахождению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере миграции, органа охраны государственной границы, СБУ или по местонахождению пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся на территории Украины.

Такие административные дела рассматриваются судом в пятидневный срок со дня поступления искового заявления.