В закон о сборе единого взноса на государственное соцстрахование внесены изменения

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 8 Закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” относительно уплаты единого взноса».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения к статью 8 Закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

В частности, путем внесения изменений в часть пятнадцатую указанной статьи предложено отменить деление единого социального взноса по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с классами профессионального риска производств с учетом видов их экономической деятельности, а также пересмотреть ставки отчислений с определенной законом базы начисления для бюджетных учреждений, предприятий, учреждений и организаций, в которых работают инвалиды, для наемных работников, военнослужащих, государственных служащих.

Согласно документу, сумма единого взноса (кроме суммы единого взноса, который платится из сумм денежного обеспечения родителям - воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям), распределяется: на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы - 5,0906 процента; на общеобязательное государственное социальное страхование в связи со временной потерей трудоспособности и расходами, связанными с захоронением, - 5,7410 процента; на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые привели к потере трудоспособности, - 3,6354 процента; на общеобязательное государственное пенсионное страхование (в солидарную систему) - 85,5330 процента”.

В законе предусмотрено, что расчет распределения единого взноса по видам общеобязательного государственного социального страхования проводится на основании отчетности о начислении единого взноса по результатам предыдущего года.

Данный Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.