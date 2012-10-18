Мигрантам выгоднее находиться в Украине нелегально из-за бюрократических преград

Мигрантам выгоднее находиться в Украине нелегально из-за большого количества бюрократических преград, считает эксперт проекта Universal Assistance Николай Гольбин.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания круглого стола сегодня в Киеве Н.Гольбин сказал: «Даже не о деньгах идет речь, а о той бюрократии, которая есть на территории Украины. Это сколько кабинетов нужно обойти».

Н.Гольбин напомнил, что, в соответствии с официальной информацией МВД, в Украине находятся 300 тысяч мигрантов, тогда как неофициально - 4-5 миллионов. При этом украинцев, которые работают за рубежом, насчитывается около 7 миллионов.

По убеждению эксперта, миграция положительно отражается на украинской экономике. В частности, отметил он, в 2011 году украинские мигранты перевели около 6,5 млрд долларов в Украину. «Деньги, которые вывозятся из Украины, трудовыми мигрантами или нелегальными мигрантами, намного меньше. Здесь Украина идет в плюс», - сказал эксперт.

Кроме того, Н.Гольбин отметил необходимость контроля миграционных процессов и легализации мигрантов и их трудоустройства в Украине. «Налоги они должны платить там, где работают», - считает он.

В свою очередь лидер Украинского движения против нелегальной иммиграции Ярослав Дунаев выразил убеждение, что о легализации миграционных процессов говорить пока еще нельзя, потому что «власть, как и ранее, состоит из определенного количества коррумпированных кланов», а граждане Украины беззащитны перед коррупционерами и диаспорами иммигрантов.

«Пока этот порядок не будет нарушен, никакой легализации, никакого сдвига законодательства не будет», - подчеркнул Я.Дунаев.

По его мнению, одной из негативных тенденций после смены власти в Украине является то, что статистика по «этнической преступности» стала закрытой.

Кроме того, Я.Дунаев убежден, что рабочие места в Украине, в первую очередь, должны получать сами украинцы. «Ни один иностранец не должен получить рабочее место, если на него претендует кто-то из Украины», - считает он.

Как отметила начальник отдела международных договоров Государственной службы занятости Украины Марина Егорова, задачей службы, в первую очередь, является защита интересов рынка труда Украины. «Наша обязанность – предоставить возможность гражданину Украины найти рабочее место и предоставить возможность украинскому работодателю подобрать квалифицированную рабочую силу из числа украинцев», - сказала она.

В то же время, отметила М.Егорова, квалифицированного украинца найти удается не всегда и работодателю, по возможности, предоставляются кандидатуры на востребованные вакансии из числа иностранцев.

Как отметила главный специалист Государственной миграционной службы Украины Вера Олийнык, говорить о легализации мигрантов можно будет лишь после усовершенствования всех направлений законодательства.

«О какой можно говорить легализации, если у нас нет баз, документы бумажные, картотеки бумажные. В первую очередь, нужно это все привести в соответствие», - подчеркнула она.