Борьба за «покращення» под смех электората

Чиновники, особенно высшего ранга, не перестают удивлять своей осведомленностью о жизни украинцев, во имя улучшения благосостояния которых они и работают, не покладая рук. Свеж в памяти случай, произошедший с премьер-министром Николаем Азаровым в Запорожье.

Глава правительства во время визита на Запорожский автомобилестроительный завод заявил, что средняя зарплата в Украине уже составляет 3,5 тысячи гривен. Рабочие предприятия не удержались от смеха. Удивленный такой реакцией, глава правительства поинтересовался у тружеников автопрома, сколько они получают. Один из них сказал - 1,5 тысячи гривен. «Значит, вы работаете неполный рабочий день», - сказал Азаров. Однако рабочий настаивал, что работает полный день. После этого премьер бросил: «Не полный!», и перевел разговор на другую тему.

И как тут не перевести, если чиновник-то «сел в лужу». Подобные попытки представителей власти убедить простых людей в прекрасности их жизни - не единичны. Видимо, тяжкий труд чиновников на благо Украины, но в отрыве от реальной жизни страны, спровоцировал такую «амнезию» относительно конкретных фактов из жизни электората. Или жесткий график не дает до конца окунуться в «дебри» ими же созданной реальности? Когда же «рулевым» находить время для изучения в прямом смысле слова основ выживания среднестатистического соотечественника? Для этого нужно знать размер пенсий и зарплаты, и возможность трудоустройства для ее получения, и тарифы на коммуналку, и цены на продукты и промтовары, и стоимость проезда в транспорте, медикаментов, школьные и вузовские «взносы», и еще массу пунктов «потребительской корзины». Все перечисленное еще необходимо осознать, ведь верхи к нормам жизни рядового украинца и отношения-то никакого не имеют. А Госстат и вовсе запутывает своей среднестатистической сводкой.

Как тут не вспомнить легендарную фразу "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные"? Фразу, ставшую символом крайней отрешённости верховной абсолютистской власти от реальных проблем простого народа. Как видим, за три сотни лет мало что изменилось. И осведомленность украинского премьера о реальной жизни народа мало чем отличается от осведомленности французских монархов о жизни их подданых.

Бедность - не порок, но когда же «покращення»

Тогда напомним. Начнем с самых «привилегированных» украинцев, в профессионализме которых особо заинтересована власть. 3 октября (не так давно), открывая заседание Кабмина, премьер-министр лично заявил, что зарплата учителей в Украине до конца года вырастет до 3 тысяч грн. Заметьте, до 3, а не до 3,5. Кстати, «среднестатистическую» зарплату педагогам Азаров пообещал к концу следующего года, и то – она только приблизится к 3,5 тысячи.

Есть еще одна категория тружеников, которые не на последнем счету у государства – медики, в руках которых наши жизни. Казалось бы, у кого, как не у них должна быть достойная зарплата. Так вот, по данным Госстата, в области здравоохранения и предоставления социальной помощи средний заработок в августе по сравнению с июлем снизилась на 69 грн – до 2274 грн! А зарплата медсестры составляет порядка 900 грн! (для сравнения: оклад банковского работника, причем среднего звена, в Киеве порядка 1 долл.).

Что касается госслужащих, о повышении зарплат которых мы то и дело слышим, то в районном центре Украины они получают 1.200 грн.

Интересно, как на такие деньги вообще умудряются жить? Хотя, и с 3,5 тысячи не выкрутишься..

А если вернуться к данным Госстата, то средняя зарплата вычисляется ведомством абсолютно точно, согласно математике – один получает 15 тысяч, другой – 1, третий – 4. Сколько будет в среднем?.. Правда, тому, кто получает тысячу от этой арифметики не легче.

***По данным Гостата, самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в августе т.г. наблюдался в Киеве - 4,571 тыс. грн (сократилась по сравнению с июлем 2012 года на 2,7%, по сравнению с августом 2011 года выросла на 12,7%), а также в Донецкой - 3,576 тыс. грн (-1,2%; +12,3% соответственно), Киевской — 3,369 тыс. грн (+3,1%; +17,7%) и Луганской областях - 3,19 тыс. грн (-1,2%; +14,5%). Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области - 2,196 тыс. грн (сократилась по сравнению с июлем 2012 года на 1,8%; по сравнению с августом 2011 года выросла на 14,1%), Херсонской - 2,278 тыс. грн (-5,1%; +13,8%), Черновицкой - 2,377 тыс. грн (-5,4%; +16,5%) и Черниговской областях — 2,382 тыс. грн (-3,7%; +17,2%). В целом снижение уровня средней заработной платы в августе против июля 2012 года наблюдалось в 23 областях, а также в Киеве, Севастополе и АР Крым, соответственно, данный показатель повысился в 1 области (Киевская область).

Кстати, в сентябре Президент Виктор Янукович заявил, что общая сумма задолженности по выплате зарплат в Украине достигла 1,5 млрд грн.

Эмигрируем из нищиты

Хочется еще об одном моменте напомнить Азарову. По данным представительства Международной организации по миграции, свыше 6 миллионов эмигрантов в мире – украинцы, возраст половины из них – до 35 лет.

Для украинской молодежи выезд за рубеж - возможность получить качественное образование и выгодно трудоустроиться. Домой же их может вернуть только достойная зарплата, доступность жилья, улучшение социальных услуг и заинтересованность самого государства в образованном поколении, чего в ближайшем будущем от действий власти не предвидеться.

По словам эксперта Центра Разумкова по вопросам социальной политики Павла Розенко, уровень заработной платы является одной из главных причин выезда украинской молодежи за рубеж. Даже учеба на госзаказе не гарантирует молодому человеку первое рабочее место. А если ему все-таки предоставляется оно, то, как правило, размер заработной платы в несколько раз ниже среднего уровня.

«Средняя заработная плата в Украине – около 370 долларов – является самой низкой среди стран постсоветского пространства, не говоря о развитых европейских государствах», – констатирует эксперт, добавив, что о долгосрочной стратегии на украинском рынке труда сегодня речь не идет.

Стоит также поведать власти, если она еще не в курсе, что в Украине в последние годы наблюдается сближение уровня бедности в городах и селах (которые всегда лидировали в данной сфере, т.к. АПК, единственная отрасль экономики Украины, прошедшая кризис в плюсе, никогда не являлся «коньком» любого окраса руководства страны).

Как заявила заведующая отделом исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько, сближение уровня бедности между городом и селом наблюдается уже четвертый год. «Последние годы эта пропасть уменьшается, но не потому, что улучшается жизнь сельского населения, а потому, что ухудшаются показатели по городам, в первую очередь по малым городам», - сказала она.

По показателю абсолютной бедности населения в 2011 году наблюдалось снижение масштабов в сравнении с 2010 годом - с 16,8 до 14,6 по критерию прожиточного минимума, а по международному критерию - 5 долларов США в сутки на человека, рассчитанные, исходя из покупательской способности, - с 2,5% до 1,7%.

Структурный критерий отображает соотношение бюджета украинца и его потребления. Как пояснила Черенько, по нему бедными считаются те, у кого больше 60% бюджета идет на питание. «Если в 2010 году таких украинцев было 41,2%, то в 2011 – 41,5%. Рост незначительный, но, к сожалению, нарушилась положительная тенденция. До 2008 года по этому показателю уровень бедности снижался и тенденция была настолько уверенная, что никто не думал об обратном процессе. Сегодня мы уже вышли на уровень 2006 года, т.е. мы вернулись на несколько лет назад», - отметила она.

По словам Л.Черенько, эти объективные признаки ухудшения ситуации определенных групп населения подтверждаются и самооценкой граждан Украины: в 2011 году бедными называли себя 60%, тогда как в 2010 г. - 57,8%.

Старший программный менеджер Программы развития ООН Екатерина Рыбальченко подчеркивает, что «удельный вес населения, чье потребление является ниже уровня фактического прожиточного минимума, продолжает расти. И в 2011 году показатель составил 25,8 против 23,5 в 2010 году. Эту задачу нужно еще решать».

Кроме того, по заключению экспертов, в Украине не более 5% граждан живут на уровне среднего класса европейских стран.

Как отмечает Черенько, «сегодня средняя украинская семья более 50% тратит на питание, по последним данным - 53%. Свыше 40% семей на питание тратят более 60% своих доходов. По международным подходам, эти люди могут считаться бедными. Это один из критериев бедности, если семья тратит на питание больше 60% своего бюджета, она может считаться бедной, если больше 80% - то нищей. И этот показатель после 2009 г. даже несколько вырос, к сожалению. Если мы говорим, что из кризиса выходит потихоньку экономика, растут социальные доходы, но, к сожалению, на потреблении это еще положительно не сказалось».

Перечитывая все эти цифры-факты тем более удивляешься - оказывается, в правительственных отчетах и представлениях простой народ живет в разы лучше, чем в "реале". Но когда власть видит "нестыковки" реальной жизни с написанным на бумаге, она почему-то пытается подкорректировать не свои выкладки и представления, а... реальную жизнь. "Приписать" народу бОльшую зарплату, например... В лучшем случае - закрыть глаза-уши, быстренько "выйти из народа" и снова вернуться в свой привычный мирок хорошо организованного благополучия, даже не попытавшись ни в чем разобраться. А зачем, спросите вы? Выборы - они как война - все спишут... Вот-вот, совсем скоро.

Под конец хочется дать представителям власти парочку советов. Может, стоит выходить в народ не по программе, за недели составленной, и в окружении охранников, а спонтанно и лично. Подойти к остановке маршруток и поинтересоваться у людей, как им живется. Как они относятся к планам партии увеличить выпуск автомобилей, нарастить строительство жилья. И тем - действительно ли планы партии стали планами народа, доступны ли простым согражданам предлагаемые ценности. А может, "наверху" и так всё знают, просто не хотят на прямые ответы нарваться?

Нана Черная (УНИАН)

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