Сельсоветам «передали» наследство

Верховная Рада закрепила за сельсоветами право оформлять наследство, пожалев жителя села, которому «слишком обременителен» данный процесс. На его плечи ложатся неподъемные заботы «из-за необходимости получения многих платных справок, многочисленных поездок к нотариусу в районный или областной центр, привлечения юрисконсультов и т.п., отмечает в пояснительной записке к документу его автор Василий Шпак (Блок Литвина).

«Этот процесс действующими нормативными актами для жителей сельских населенных пунктов до конца не урегулирован, поскольку не предусматривает замкнутую процедуру оформления наследства по месту их проживания. Единственная норма из Гражданского кодекса Украины по ст.1283 предусматривает лишь охрану наследственного имущества, которая возложена на органы местного самоуправления. Все остальное, что касается наследства, закреплено за нотариусами, которых в селе нет», - подчеркивает он.

С мнением парламентария согласились 16 октября 288 из 336 народных депутатов, которые зарегистрировались в тот день в сессионном зале. Но эксперты иначе оценили эту идею…

Ни селу, ни нотариусам

Данная законодательная инициатива, с момента ее появления, вызвала острые дискуссии среди юристов - участников отношений в сфере наследования имущества, отмечает юрист ЮК «Jurimex» Антон Диденко. По его словам, после внесения законопроекта Нотариальная палата Украины обратилась с официальным письмом в Верховную Раду, в котором выразила резкую критику документа. Кроме того, 17 октября в парламенте был зарегистрирован проект Постановления об отмене закона.

Как отмечает Диденко, документом предоставляются органам местного самоуправления полномочия по выдаче свидетельства о праве на наследство. «Но данная процедура, прежде всего, - юридическое действие. Законом «О нотариате» предусмотрено, что целью их совершения является удостоверение правомерности и бесспорности определенных фактов. На практике это достигается, в первую очередь, благодаря высоким квалификационным требованиям к профессиональному уровню нотариуса. Учитывая, что законодательство не предусматривает такие требования к должностным лицам органов местного самоуправления, которые будут заниматься оформлением наследства в качестве нотариуса, это нововведение может повлечь за собой ошибки, как следствие - судебные споры», - считает Диденко.

Отдельным вопросом является и полное отсутствие у органов местного самоуправления необходимой технической базы - доступ в Наследственный реестр, Реестр запретов на отчуждение объектов недвижимого имущества, базы нормативно-правовых документов и т.д. «Такие нововведения в конечном итоге не упростят жизнь жителям сельской местности, а наоборот, создадут основания для втягивания их в судебную тяжбу», - подчеркивает юрист.

Кроме того, деятельность нотариуса контролируется Высшей квалификационной комиссией нотариата. Подобный надзор качества работы должностных лиц органов местного самоуправления не предусмотрен, отмечает Диденко.

Также, по его словам, законопроект имеет ряд технических недоработок. В частности, это касается прописанной в документе процедуры выдачи свидетельства о праве на наследство. Выдача осуществляется путем зачеркивания фамилии, имени и отчества наследодателя на правоустанавливающем документе и исправления фамилия, имени и отчества наследника. «Но такой порядок противоречит требованиям ст.17 Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощении», согласно которому для госрегистрации прав не принимаются документы с подчистками или приписками, зачеркнутыми словами и другими неоговоренными поправками», - поясняет юрист.

Законом не внесены изменения в статью 1285 Гражданского кодекса, которые наделили ли бы четкими полномочиями органы местного самоуправления в случае отсутствия наследников или исполнителя завещания заключать договор на управление наследством с другим лицом. Эта процедура является весьма важной для сохранения объекта наследия, подчеркивает Диденко.

В контексте данной ситуации, актуальным представляется и финансовая составляющая проблемы, продолжил эксперт. «Органы местного самоуправления обязаны будут не только создать рабочее место для сотрудника, ответственного за такие нотариальные действия, но и обеспечить ему достаточный уровень заработной платы, так как потребуется квалифицированный специалист», - сказал Диденко.

Он высказал сомнение, что главная цель закона - сделать процедуру получения наследства для жителей сельской местности более комфортной и доступной, будет достигнута.

Управляющий партнер правовой группы «Доминион» Александр Пинчук также считает, что на практике «такая упрощенная процедура» оформления наследства создаст ряд проблем как юридических, так и социальных - породит массовое недовольство участников процесса.

«Передача полномочий от нотариусов сельским, поселковым советам не лишает сельских наследников необходимости собирать многочисленные справки для получения свидетельства на наследство в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях (бюро технической инвентаризации, банки и т.п.), которые территориально расположены в районных центрах. К тому же, с принятием данного закона можно ожидать злоупотребления со стороны сельсоветов, которые наделяются довольно широкими полномочиями, что создаст почву для коррупции при оформлении наследства», - подчеркивает Пинчук.

По мнению юриста, принципы закона требуют подготовки соответствующих специалистов, материально-технического обеспечения советов, создают дополнительную нагрузку на бюджет, усложняют процедуру оформления наследства в целом. «Такая ситуация породит неопределенность в данной сфере и спровоцирует рост коррупции, но не решит проблемы при оформлении наследства в сельской местности», - подытожил Пинчук.

Ранее министр юстиции Александр Лавринович отмечал, что только треть наследства в Украине оформляется по завещаниям, остальное – по закону. Такие показатели свидетельствуют о недостаточной осведомленности граждан о механизмах защиты имущественных прав. Теперь, при вступлении в силу нового закона, путаницы и неразберихи в данной сфере будет еще больше. Хотя, Президент еще не подписал документ…

Елена Быстрицкая (УНИАН)