Председателем Государственной инспекции по вопросам труда назначен Яцкин
11:59, 20 октября 2012Соцполитика
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Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 608/2012 назначил Валерия Яцкина председателем Государственной инспекции Украины по вопросам труда.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Другим своим указом № 607/2012 Президент уволил В.Яцкина с должности первого заместителя председателя Государственной инспекции Украины по вопросам труда.
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