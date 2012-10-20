Председателем Государственной инспекции по вопросам труда назначен Яцкин

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 608/2012 назначил Валерия Яцкина председателем Государственной инспекции Украины по вопросам труда. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Другим своим указом № 607/2012 Президент уволил В.Яцкина с должности первого заместителя председателя Государственной инспекции Украины по вопросам труда.

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