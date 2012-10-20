Из ЕС поступил первый транш для создания в Каролино-Бугазе международного центра туризма

Первый в Украине Международный студенческий центр рекреации и туризма начнет функционировать с мая 2014 года в курортном районе Каролино-Бугаз Одесской области под эгидой Европейского Союза, сообщил на пресс-конференции ректор Одесского Национального политехнического университета Геннадий Оборский.

По его словам, «из ЕС поступил первый транш в размере полмиллиона евро для реализации проекта первого в Украине студенческого оздоровительного центра на берегу моря за 40 километров от Одессы, в котором смогут ежегодно отдыхать около тысячи студентов из Украины, Румынии и других стран. Всего на его финансирование предусмотрено выделить свыше 1,7 млн. евро».

Как отметил Г.Оборский, «специалисты уже ведут проектные работы по созданию на 22-гектарной приморской территории Одесской политехники шести современных 2-этажных зданий, в том числе конференц-холла для встреч и дискуссий, реконструкции 58 студенческих коттеджей и обновлению по европейским стандартам спортивных сооружений оздоровительного центра «Чайка».

«После завершения реконструкции университетского лагеря «Чайка», - уточнил руководитель проекта ЕС «Международный студцентр туризма и рекреации (ISCRT)» Валерий Лебедь, - в этом молодежном центре будут созданы прекрасные условия не только для отдыха студентов, в том числе ежегодной реабилитации не менее ста молодых людей с ограниченными возможностями из Украины, Румынии и других стран-соседей, но и для проведения международных форумов по актуальным проблемам современности».

Ведь проектом также «предусмотрено создание Туристического информационного центра для обеспечения равных возможностей получения туристической информации и услуг, а также молодежного туристического веб-портала, который будет содействовать развитию студенческой скидочной системы, и других важных мероприятий», - подчеркнул начальник Отдела маркетинга и инновационной политики ОНПУ В.Лебедь.

Кроме того, «реализация проекта ISCRT будет содействовать усилиям ЕС по увеличению студенческих туристических потоков в приграничных районах Украины, Румынии и других стран,- отметил соорганизатор пресс-конференции - проректор университета «Штефан чел Маре» в Сучаве Штефан Пурич, - способствовать сближению двух дружественных народов, улучшать уровень диалога, в частности, между молодежью Румынии и Украины».

Румынские партнеры по реализации проекта ISCRT, в том числе активисты студенческой организации Илие Дорофтей, рассказали о накопленном опыте решения проблем оздоровления студентов, в том числе реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями, и развития молодежного туризма в своей стране. Благодаря им одесситы в августе получили возможность изучить европейский опыт Румынии при создании современных объектов рекреационно-туристической сферы в рамках реализации Программы трансграничного сотрудничества Украины, Румынии и Республики Молдова под девизом «Общие границы. Общие решения».