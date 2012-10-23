В Италии уровень коррупции один из самых высоких в Европе

Италия занимает одно из наиболее высоких мест в Европе и 69-е место в мире по уровню коррупции наряду с Ганой и Македонией, говорится в специальном докладе, подготовленном Комиссией по предупреждению коррупции, в котором, в частности, приводятся данные международной организации Transparency International, сообщает РИА «Новости».

В документе отмечается, что в последние годы в Италии наблюдается ухудшение в этой сфере, в то время как количество жалоб и вынесенных приговоров уменьшилось. Так, в частности, если в 1996 году по делам в коррупции было вынесено 1700 обвинительных приговоров, то спустя десять лет - всего 239 приговоров.

Экономический ущерб от коррупции в Италии оценивается в несколько миллиардов евро. "Распространение коррупции подрывает доверие рынков и компаний, препятствует иностранным инвестициям и, следовательно, приводит к снижению конкурентоспособности страны", - отметил премьер-министр Италии Марио Монти в своем вступительном слове к докладу.

В этой связи он напомнил, что борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач его правительства.

На прошлой неделе Сенат республики одобрил правительственный законопроект, направленный на борьбу с коррупцией, в которой на Апеннинах регулярно обвиняют политиков и чиновников разных уровней.

В этом документе, в частности, переписаны некоторые составы преступлений, увеличены сроки наказания за них, а также содержится положение о том, что правительство страны наделяется полномочием для реализации правила, согласно которому человек, ранее осужденный за коррупцию, не может принимать участие в парламентских и административных выборах.