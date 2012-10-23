Евросоюз потратил 153 млрд евро на содержание безработной молодежи

Евросоюз в 2011 году был вынужден направить рекордную сумму в 153 млрд евро на содержание растущей из-за экономического кризиса армии безработной молодежи, достигшей уровня в 14 миллионов человек, сообщает британская газета Guardian.

Согласно последнему аналитическому отчету организации Евросоюза, занимающейся разработкой программ по улучшению условий жизни и работы, за период с последней волны экономического кризиса в 2008 году число безработных и нигде не учащихся молодых людей выросло в 2011 году на 17,6% - до 13,941 миллиона человек.

Социальный феномен растущего сегмента безработной молодежи в возрасте от 15 до 29 лет получил название «потерянного поколения».

На содержание этого «поколения» Евросоюз вынужден был в 2011 году направить 1,21% своего валового внутреннего продукта по сравнению с расходами на уровне 0,96% в 2008 году.

Отчет отмечает значительные колебания числа безработных молодых людей по странам ЕС. Лучше всего ситуация на рынке труда в Нидерландах, Швеции, Люксембурге, хуже всего - в странах южной Европы и Ирландии.

Больше всего безработной молодежи эксперты насчитали в Италии (2,2 млн человек, рост на 17,6% к 2008 году), которая направила на их содержание 32,6 млрд евро. За лидером идут Великобритания (1,9 млн безработных, +18,3%) и Франция (1,6 млн безработных, +16,9%). Эти две страны в 2011 году направили на помощь этой категории своих граждан, соответственно, 18,4 млрд евро и 22,2 млрд евро.

Сложная ситуация на рынке труда и у наших соседей. В Польше число безработной молодежи за период с 2008 года выросло на 22,1%, а общие расходы государства на эту категорию выросли до 2,04% ВВП с 1,48%. В Словакии число безработных этой категории увеличилось на 22,2%, в Венгрии – на 12,0%, Румынии – на 44,7%.

Для большинства стран Евросоюза, говорится в отчете, низкий уровень участия молодых людей на рынке труда не является новой проблемой, однако, масштаб, который она приняла в последние несколько лет кризиса, – беспрецедентен. В дополнение ко всему, считают эксперты, безработица угрожает всем молодым людям, даже обладателям хорошего образования.