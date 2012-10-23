ЕС для выхода из кризиса должен провести структурные реформы, в том числе и в соцсфере - Блэр

Европейский Союз для выхода из кризиса должен провести структурные реформы, в том числе и в социальной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-премьер-министр Великобритании (1997-2007 гг.) Тони Блэр заявил сегодня в Днепропетровске во время организованной фондом Виктора Пинчука публичной лекции «Модернизация стран в ХХІ столетии».

«Европа должна провести структурные изменения. Если Евросоюз хочет не только выйти из кризиса, а хочет быть конкурентным в ХХІ веке, надо провести огромные изменения, которые позволят нашему частному сектору стать более конкурентоспособным. Это значит: надо провести пенсионную реформу, реформу в сфере социального обеспечения. Мы должны создать новые условия взаимодействия между государственным и частным секторами. Чтобы правила при этом были предсказуемые», - отметил Т.Блэр.

Он высказался за создание таких условий, при которых в Европе будет успешно развиваться малый и средний бизнес.

Экс-премьер-министр Великобритании считает, что всего через несколько лет Китай с населением в 1,3 млрд человек станет «самой большой экономикой мира».

«В ХХІ столетии самый большой геополитический подъем демонстрирует Китай»,- подчеркнул Т.Блэр.

В своей лекции Т.Блэр назвал 7 ключевых факторов для успешного развития страны. По его словам, прежде всего, в стране должно работать такое правительство, деятельность которого основана не на «левой или правой идеологии, а на эффективности» в принятии решений и их реализации.

Кроме того, по мнению Т.Блэра, свободная и открытая страна – это демократическая страна, в которой есть качественное образование, верховенство права (справедливые судебные решения), толерантное отношение к людям других религий, национальностей и культур.

Также, по словам экс-премьера Великобритании, в ХХІ веке каждая страна должна «найти свое место, цели, к чему стремиться и рассказать об этом миру».