Максимальная помощь по безработице с 1 января составит 4 прожиточных минимума - Бродский

Максимальная помощь по безработице составит 4 прожиточных минимума и не будет привязана к средней зарплате по региону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский, комментируя положения нового закона о занятости населения, который вступает в силу с 1 января 2013 года.

«Максимальная помощь по безработице составит 4 прожиточных минимума. В среднем - более 4 тыс. грн. Это существенное увеличение», - подчеркнул М.Бродский.

Чиновник также отметил, что в новом законе о занятости населения прописаны механизмы поощрения населения к поиску работы, а работодателей – к созданию новых рабочих мест. В частности, работодатели получат возможность не платить единый социальный взнос за каждого нового нанятого работника в течение одного года. В свою очередь, безработные получат возможность переобучения и переквалификации за счет государства.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба занятости в январе-августе 2012 года трудоустроила 522 тыс. безработных, что на 3,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средний размер пособия в августе составлял 977 грн против 988 грн в июле.

С 1 октября 2012 года прожиточный минимум составляет 1060 грн.

В августе 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины "О занятости населения". В свою очередь, в октябре 2012 года Правительство одобрило программу содействия занятости населения и стимулирование создания новых рабочих мест на период до 2017 года. Ожидается, что в результате реализации программы в 2017 году численность занятого населения увеличится до 21,4 млн. человек, из которых официально трудоустроенными будут почти 17 миллионов.