Предприятия задолжали Пенсионному фонду более миллиарда гривень

Пенсионный фонд Украины опубликовал перечень предприятий-должников по итогам 9 месяцев 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПФУ, в перечне - 135 предприятий. Общий объем задолженности - 354,9 млн грн (по уплате единого социального взноса) и 712,9 млн грн (страховые взносы и другие платежи).

Наибольшими должниками, как сказано в сообщении, являются Шосткинский казенный завод «Звезда» (задолженность 83,7 млн грн), Харьковское коммунальное предприятие «Горэлектротранс» (70,5 млн грн), Шахтоуправление «Донбасс» (70,2 млн грн), государственное предприятие «Дзержинскуголь» (66,5 млн грн).

Как сообщал УНИАН, на 1 января 2012 года задолженность предприятий перед ПФУ составляла 653,5 млн грн. Тогда в числе крупнейших должников были "Шосткинский казенный завод "Звезда" (сумма долга - 72,1 млн грн), Харьковское коммунальное предприятие "Горэлектротранс" (61 млн грн) и отдельное подразделение "Шахта "Южнодонбасская имени Н.С.Сургая" госпредприятия "Донецкая угольная энергетическая компания" (42,4 млн грн), предприятие «Сумыхимпром» (39,9 млн грн).