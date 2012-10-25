Перепись населения перенесли на 2013 год из-за недофинансирования

Мероприятия по подготовке и проведению Всеукраинской переписи населения профинансированы всего на 41,4% от потребности, что является недостаточным для осуществления полного комплекса работ и требует переноса проведения переписи на 2013 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) со ссылкой на соответствующее распоряжение МЭРТ.

Как сказано в сообщении, ограниченный размер ассигнования на подготовку и проведение переписи отмечался на протяжении 4 лет – с 2008 по 2012 год. Вместе с тем, отмечается, что перенос сроков проведения переписи с 2012 на 2013 год не приведет к увеличению объемов ассигнований общего фонда государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в мировой практике переписи населения проводят примерно каждые 10 лет. Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения Украины составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. В Украинской ССР проживали 51,7 млн человек.

По данным Государственной службы статистики, численность населения Украины на 1 января 2012 года составляла 45,63 млн чел, на 1 августа - 45 млн 560 тыс. 272 чел.