Задолженность по зарплате сократилась на 3%

В Украине задолженность по заработной плате на 1 октября 2012 года составила 927,047 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Более половины долгов – 452,872 млн грн составили долги предприятий-банкротов.

Самый высокий уровень задолженности зафиксирован в Донецкой области – 170,922 млн грн и в Харьковской области – 82,190 млн грн.

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 октября 2012 года составила 82,021 млн грн.

Самый низкий уровень задолженности по заработной плате зафиксирован в Черновицкой области - 180 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в августе 2012 года сократилась также на 3% по сравнению с июлем, и на 1 сентября составила 956,121 млн грн. Самый высокий уровень задолженности на 1 сентября был зафиксирован в Донецкой – 166,588 млн грн и Харьковской областях – 119,761 млн грн. Самый низкий уровень долга был зафиксирован в Черновицкой области – 167 тыс. грн. Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 сентября 2012 года составляла 71,684 млн грн

В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3%, и на 1 января 2011 года составляла 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.