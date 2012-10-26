Турецкие пограничники с начала следующего года ограничат пропуск украинцев

Министерство иностранных дел предупреждает, что турецкие пограничники с 1 января 2013 года будут отказывать во въезде гражданам Украины, в документах которых не будет места для проставления штампов о пересечении границы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, согласно положениям соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан от 22 декабря 2011 года, с 1 августа 2012 года граждане Украины могут въезжать на территорию Турецкой Республики без виз при условии, что срок их запланированного пребывания в Турции не превышает 30 дней.

В то же время при проведении процедуры пограничного контроля турецкими компетентными органами проставляются в паспортные документы иностранных граждан штампы о пересечении государственной границы Турецкой Республики ("въезд–выезд").

По сообщению Министерства иностранных дел Турецкой Республики, в случае отсутствия в паспортных документах иностранцев свободных мест для проставления соответствующих штампов, пограничной службой Турции оформляется специальная карточка, в которую заносится информация о пересечении иностранцем государственной границы Турции.

При этом турецкая сторона отметила, что такая практика будет существовать исключительно до 31 декабря 2012 года, а начиная с 1 января 2013 года иностранцам, в паспортных документах которых не будет свободного места для проставления соответствующих штампов, пограничной службой Турции разрешение на въезд в Турцию не будет предоставляться.