Условия для физвоспитания отвечают гигиеническим требованиям только в 15% школ

Условия для физического воспитания детей отвечают гигиеническим требованиям только в 15% общеобразовательных заведений в Украине, сообщает «Зеркало недели».

Частично отвечают гигиеническим требованиям условия в 65%, а не отвечают в каждой пятой школе, лицее или гимназии, привел данные президент НАМНУ, председатель Научного общества гигиенистов Украины Андрей Сердюк.

По его словам, в Институте гигиены и медицинской экологии им. А.Марзеева разработана модель, отражающая схему профилактического влияния на образовательном уровне. Она состоит из двух взаимосвязанных систем. В первую входят заведения здравоохранения, образования и СМИ. Во вторую - взаимосвязь между детьми, родителями и учителями. Взаимодействие этих систем в результате приводит к формированию навыков здорового образа жизни у детей и молодежи.

«Следует обратить внимание на факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и опорно-двигательного аппарата, которые у школьников возросли более чем вдвое», - подчеркнул А.Сердюк.

Первопричиной, по его словам, являются гиподинамия и чрезмерные учебные нагрузки.