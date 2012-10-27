В Крым прибыл шестимиллионный турист - рекорд за годы независимости

В Крыму сегодня встретили 6-миллионного туриста, что является рекордом за годы независимости Украины.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель постоянной комиссии крымского парламента по санаторно-курортному комплексу, туризму и предпринимательству Рустам Темиргалиев.

"6 млн туристов в Крыму! Есть рекорд!" - написал он.

По информации Р.Темиргалиева, 6-миллионным туристом оказалась бухгалтер из Нижнего Новгорода (Россия). "Рекордсмена" встречали в аэропорту Симферополя. Ей подарили сертификат на отдых в 2013 году в одном из алуштинских пансионатов.

Власти Крыма рассчитывают на увеличение поступления в бюджет региона от туристической отрасли.

"Главная наша задача - сделать так, чтобы как можно больше денежек от туризма оседали в крымском бюджете и карманах крымчан, занятых в отрасли", - написал Р.Темиргалиев.

Как сообщал УНИАН, в 2010 и 2011 годах Крым посетили порядка 5,7 млн туристов.