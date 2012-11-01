Янукович предложил Обаме помощь в ликвидации последствий урагана «Сэнди»

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме в связи с разрушительными последствиями урагана «Сэнди», который нанес ущерб штатам восточного побережья США.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«От имени украинского народа и от себя лично прошу Вас, господин Президент, передать искренние соболезнования семьям пострадавших и слова поддержки американскому народу», - говорится в соболезновании В.Януковича.

Президент также отметил, что как друг и стратегический партнер Соединенных Штатов Америки Украина готова оказать в случае необходимости помощь по ликвидации последствий этого стихийного бедствия.

Как сообщал УНИАН, жертвами урагана «Сэнди» в США стали 72 человека. В результате урагана пострадали северо-восточные районы США, ущерб оценивается в 20 млрд долларов.

Ураган ударил по США в ночь с 29 на 30 октября.