Украинцам с 1 ноября для поездок в Хорватию необходимо оформлять визу

С 1 ноября этого года гражданам Украины, которые планируют посетить Хорватию, необходимо оформлять визу в Посольстве Республики Хорватия в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, руководитель пресс-службы МИД Александр Дикусаров напоминает, что 31 октября этого года закончился срок действия решения Правительства Республики Хорватия о временном введении безвизового режима для граждан Украины.

В то же время, в соответствии с решением Правительства Республики Хорватия, в период до 31 декабря 2012 года иностранные граждане, в том числе граждане Украины, которые имеют действительное разрешение на проживание на территории государств - членов ЕС, действительную шенгенскую краткосрочную визу (дву- или многократную) или действительную долгосрочную визу освобождены от требования дополнительно оформлять хорватскую национальную визу.

Указанные выше документы должны оставаться действующими на момент выезда заявителя из Республики Хорватия.

Как сообщал УНИАН, Хорватия с 1 апреля по 31 октября этого года остановила действие визового режима для граждан Украины.