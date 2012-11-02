Госстату для оплаты газа могут отдать 7,5 млн грн, выделенных на перепись населения

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде рассмотреть возможность перераспределения средств государственного бюджета, а именно 7,526 млн грн, в пользу органов государственной статистики для оплаты коммунальных услуг.

Об этом говорится в законопроекте №11389 «О внесении изменений в Государственный бюджет на 2012 год», опубликованном на сайте ВР.

«Целью принятия закона является перераспределение ассигнований общего фонда государственного бюджета Украины на 2012 года по бюджетным программам Минэкономразвития, а именно: увеличение ассигнований по программе «Руководство и управление в сфере статистики» в размере 7526,3 тыс. грн (расходы потребления) для увеличения бюджетных назначений на оплату коммунальных услуг и энергоносителей за счет уменьшения ассигнований по программе «Статистические наблюдения и переписи» на сумму 7526,3 тыс. грн в связи с переносом сроков проведения переписи населения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития вышел с инициативой перенести проведение переписи населения на 2013 год в связи с тем, что мероприятия по ее подготовке и проведению профинансированы всего на 41,4% от потребности. При этом ограниченный размер ассигнования на подготовку и проведение переписи отмечался на протяжении 4 лет – с 2008 по 2012 год. Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения Украины составляла 48,457 млн человек.