Москва. Россия будет инвестировать в продвижение русского языка на международной арене.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на VI Ассамблее русского мира «Русский язык и российская история» в Москве.

«Мы, конечно, уделяли и будем уделять самое серьёзное внимание этому вопросу на государственном уровне. Реализуется государственная целевая программа «Русский язык». Она будет идти до 2015 года. И дальше, конечно, мы все равно все эти усилия продолжим», - сказал Д.Медведев.

Он сообщил, что разрабатывается концепция поддержки русского языка и программы «Русская школа» за рубежом. По его словам, существенная работа проводится по линии Россотрудничества в российских центрах науки и культуры, которые действуют в 76 странах.

Д.Медведев считает, что качественное преподавание русского языка и литературы, повышение квалификации педагогов являются основой сохранения русскоязычного пространства.

«Программы преподавания и популяризации русского языка должны учитывать наиболее успешные мировые практики, конечно, должны учитывать особенности страны пребывания, а образовательные проекты должны быть ориентированы как на детей, так и на взрослых», - подчеркнул он.

«Русский язык – не только язык нашей общей истории и культуры, это объединяющее начало для многомиллионного русского мира. Для вас это связующее звено с исторической Родиной. Как писал когда-то Александр Иванович Куприн, язык – это история народа, путь цивилизации и культуры», - сказал Д.Медведев, обращаясь к участникам ассамблеи.

По его словам, интерес к изучению русского языка, истории и культуры России постоянно растёт даже в тех странах, где русский язык никаких прав де-юре не имеет или утратил.

По словам премьера РФ, русский язык всё равно востребован де-факто, несмотря на политику по его ограничению, которая проводится в некоторых государствах.

«Сегодня во многих странах владение русским языком, конечно, как и другими иностранными языками, - это существенное конкурентное преимущество для получения интересной работы. Экономика заставляет отказываться от навязанных политических установок», - уверен он.

Д.Медведев пригласил русскоязычную молодежь из других стран поработать на международных спортивных соревнованиях, которые будут проходить в России в ближайшие годы - Олимпиада в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Д.Медведев заявил, что Россия должна усилить свое влияние в мире с помощью «мягкой силы», в первую очередь, в странах СНГ.

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